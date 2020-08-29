Гвардіола та Мессі планують зустрітись особисто, аби обговорити ймовірний перехід Ліонеля до Манчестер Сіті, інформує Marca.

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Зазначимо, що "містяни" є головним претендентом на аргентинця та вже продумує варіанти, як оформити трансфер і не порушити фінансовий фейр-плей. Мессі планує покинути Барселону на правах вільного агента, тоді як каталонський клуб має намір отримати клаусулу за свого найкращого гравця – 700 млн євро.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вже обрав трьох гравців, які можуть вирушити разом зі 100 млн євро до Барселони в обмін на Мессі – це Бернарду Сілва, Ерік Гарсія та Габріель Жезус.

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