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Гвардиола предположил, почему они с Моуринью прекратили свое знаменитое соперничество

00:25 60 Читати українською
Гвардиола предположил, почему они с Моуринью прекратили свое знаменитое соперничество
Гвардиола и Моуринью / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с Жозе Моуринью.

 

"Я видел одну с половиной игры Тоттенхэма при Моуринью. Все знают про него, его тренерские качества. Нелегко принимать команду по ходу сезона. Всегда нужно время, увидим, что получится в будущем.

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Почему наше соперничество прекратилось в Манчестере? Возможно, мы стали старше и опытнее. Моуринью – тренер с большим опытом, он преуспел. Его нельзя судить по одному сезону. Я знаю, что нас судят по последней игре и за наши идеи, но как профессионал я стараюсь оценивать коллег не по одному сезону, а на дистанции 10-15 лет. Я всегда чувствовал невероятное уважение к тому, что Жозе сделал для футбола и в своей карьере", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Напомним, Тоттенхэм Моуринью и Манчестер Сити Гвардиолы сойдутся в поединке 2 февраля, начало в 18:30.

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Теги
Англия Тоттенхэм - Манчестер Сити Тоттенхэм Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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