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Гвардіола припустив, чому вони з Моурінью припинили своє знамените суперництво

00:21 360 Читать на русском
Гвардіола припустив, чому вони з Моурінью припинили своє знамените суперництво
Гвардіола та Моурінью / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з Жозе Моурінью.

 

"Я бачив одну з половиною гру Тоттенхема при Моурінью. Всі знають про нього, його тренерські якості. Нелегко приймати команду по ходу сезону. Завжди потрібен час, побачимо, що вийде в майбутньому.

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Чому наше суперництво припинилось в Манчестері? Можливо, ми стали старшими і досвідченішими. Моурінью – тренер з великим досвідом, він досяг успіху. Його не можна судити по одному сезону. Я знаю, що нас судять по останній грі і за наші ідеї, але як професіонал я намагаюся оцінювати колег не по одному сезону, а на дистанції 10-15 років. Я завжди відчував неймовірну повагу до того, що Жозе зробив для футболу і в своїй кар'єрі", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

Нагадаємо, Тоттенхем Моурінью та Манчестер Сіті Гвардіоли зійдуться у двобої 2 лютого, початок о 18:30.

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Англія Тоттенхем - Манчестер Сіті Тоттенхем Тоттенхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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