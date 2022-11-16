Николо Ровелла обратил на себя внимание тренера Манчестер Сити.

Полузащитник Николо Ровелла попал в поле зрения главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолы. По информации TuttoSport, каталонский специалист поручил скаутам своего клуба отправиться в Италию, чтобы последить за игрой 20-летнего таланта.

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Сейчас Ровелла защищает цвета Монцы на правах аренды. Игрок принадлежит Ювентусу, и "старая синьора" планирует вернуть его к себе по окончании сезона 2022/23.

Напомним, что ранее Ровелла выступал в Дженоа под руководством Андрея Шевченко.

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