"Без сомнения, он самый лучший тренер, который у меня был. Гвардиола имеет что-то особенное, особенно когда дело доходит до просмотра игр и общения. Гвардиола нанес футболу много вреда, ведь то, что мы делали, было настолько простым, что все хотели копировать это.

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Я много где видел идеи Гвардиолы. После этого понимаешь, что именно мы делаем. Гвардиола владеет чем-то особенным в плане просмотра матчей, подготовки к ним и умения доносить свои мысли", – приводит слова Месси Mundo Deportivo. Добавим, что это отрывок из интервью Universo Valdano, а полная версия будет опубликована 14 ноября.

Напомним, Месси выступал под руководством Пепа с 2008 по 2012 годы в Барселоне. За этот период каталонцы дважды выигрывали трофей Лиги чемпионов.

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