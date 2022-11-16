Півзахисник Ніколо Ровелла потрапив у поле зору головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли. За інформацією TuttoSport, каталонський фахівець доручив скаутам свого клубу вирушити до Італії, щоб стежити за грою 20-річного таланту.

Мессі: Гвардіола завдав футболу багато шкоди

Зараз Ровелла захищає кольори Монци на правах оренди. Гравець належить Ювентусу, і "стара синьйора" планує повернути його до себе після закінчення сезону 2022/23.

Нагадаємо, що раніше Ровелла виступав у складі Дженоа під керівництвом Андрія Шевченка.

Рома у доданий час врятувалась від ганьби з Торіно, Монца здолала Салернітану, Верона продовжує пробивати дно