Гвардіола доручив скаутам Манчестер Сіті спостерігати за колишнім підопічним Шевченка
16 листопада 23:51 - Читать на русском
Ніколо Ровелла привернув увагу тренера Манчестер Сіті.
Півзахисник Ніколо Ровелла потрапив у поле зору головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли. За інформацією TuttoSport, каталонський фахівець доручив скаутам свого клубу вирушити до Італії, щоб стежити за грою 20-річного таланту.
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Зараз Ровелла захищає кольори Монци на правах оренди. Гравець належить Ювентусу, і "стара синьйора" планує повернути його до себе після закінчення сезону 2022/23.
Нагадаємо, що раніше Ровелла виступав у складі Дженоа під керівництвом Андрія Шевченка.
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