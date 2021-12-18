Повторный тест Хосепа Гвардиолы на COVID-19 показал отрицательный результат, и специалист сможет присутствовать на поединке своих подопечных против Ньюкасла, сообщает The Athletic UK.

У Гвардиолы подозрение на Covid-19 – остановку АПЛ на длительный срок обсудят уже в понедельник

В пятницу, 17 декабря, Манчестер Сити отменил пресс-конференцию испанского специалиста из-за подозрения наличия коронавируса у Пепа. Следует отметить, что пандемия сейчас свирепствует в АПЛ и ряд матчей уже отменен.

Встреча Ньюкасл – Манчестер Сити намечена на 19 декабря, начало в 16:00.

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