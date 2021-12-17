На повестке дня будет стоять вопрос о приостановлении чемпионата вплоть до середины января. Также будет решаться проблема с расписанием уже перенесенных матчей.

Брентфорд – Манчестер Юнайтед: АПЛ официально перенесла матч

Кроме того, есть обеспокоенность по отъезду игроков на Кубок африканских наций в следующем месяце. Тем временем Манчестер Сити отменил сегодняшнюю пресс-конференцию Пепа Гвардиолы перед поездкой команды на матч против Ньюкасла. Гвардиола получил "безрезультатный" тест на коронавирус и теперь ждет результатов последующего ПЦР-теста.

Напомним, что в течение недели перенесли девять игр, в том числе пять из списка матчей, которые должны состояться в этот уикенд.

АПЛ зафиксировала рекордное количество больных коронавирусом – "посодействовали" МЮ, Тоттенхэм и другие