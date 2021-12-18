Повторний тест Хосепа Гвардіоли на COVID-19 показав негативний результат, і фахівець зможе бути присутнім на поєдинку своїх підопічних проти Ньюкасла, повідомляє The Athletic UK.

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У п'ятницю, 17 грудня, Манчестер Сіті скасував прес-конференцію іспанського фахівця через підозру наявності коронавірусу у Пепа. Варто відзначити, що пандемія зараз лютує в АПЛ і низка матчів уже скасована.

Зустріч Ньюкасл – Манчестер Сіті запланована на 19 грудня, початок о 16:00.

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