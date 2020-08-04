Манчестер Сити объявил о подписании Феррана Торреса

Ферран Торрес оставил свою подпись на соглашении с Манчестер Сити, которая рассчитана на 5 лет, сообщает официальный сайт клуба.

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Детали сотрудничества не разглашаются, но по информации СМИ, Валенсия получит за 20-летнего полузащитника около 30 млн евро.

"Я счастлив присоединиться к Манчестер Сити. Каждый футболист хочет играть в атакующих командах, а Манчестер Сити – одна из самых известных команд такого амплуа в мире. Надеюсь, смогу внести свой вклад в будущие успехи клуба", – отметил Торрес.

Стоит отметить, что перед стартом прошлого сезона Ферран не входил в планы тогдашнего наставника клуба Марселино Тораля и мог покинуть Валенсию. Однако, в сезоне Ла Лиги 2019/20 он провел 34 матча, в которых отметился 4-мя голами и 5-ю ассистами.

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