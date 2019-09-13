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Гвардиола подтвердил, что Ляпорт уже не вернется на поле в этом году

17:26 5 Читати українською
Гвардиола подтвердил, что Ляпорт уже не вернется на поле в этом году
Эмерик Ляпорт / Фото ФК Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт еще долго будет находиться под наблюдением врачей.

"Ляпорт выбыл на 5-6 месяцев. Он точно вернется в следующем году – в январе или феврале", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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25-летний француз получил травму еще 31 августа во время матча четвертого тура АПЛ против Брайтона (4:0). Позже в лагере Манчестер Сити сообщили, что Эмерик успешно перенес операцию и сейчас проходит курс восстановления.

В прошлом сезоне АПЛ Ляпорт провел 35 матчей, в которых отметился тремя голами и отдал столько же ассистов.

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Эмерик Ляпорт Эмерик Ляпорт Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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