Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікенду

Битва лідерів у Бундеслізі, протистояння кризових Валенсії та Барселони, а також чергова нагода для Олександра Зінченка в анонсі від "Футбол 24" головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Фіорентина – Ювентус

14 вересня, 16:00. Флоренція, Артеміо Франкі

Телетрансляція на каналі Футбол 2, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: туринські вболівальники сподіваються, що Кріштіану Роналду після перерви на матчі збірних продовжить свою феноменальну серію. Португалець забив 5 голів у двох матчах за національну команду і не планує зупинятися. Тим паче Ювентусу належить провести непростий виїзний матч у Флоренції. Очікується, що нарешті на лаві для запасних "б'янконері" буде присутній Мауріціо Саррі. Наставник пропустив перші два тури через пневмонію, яку у нього діагностували перед стартом сезону. Тому на фахівця фактично очікує дебют.

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Команда Вінченцо Монтелли у стартових турах лише програвала. Однак "аероплан" заявив, що зустріч із "старою синьйорою" може все змінити: "Великі історії починаються з нездійсненних місій. Я хочу розпочати велику історію Фіорентини, зробивши щось неймовірне проти команди Саррі".

Влітку новий власник "фіалок" провів вражаючу трансферну кампанію. На Артеміо Франкі опинилося чимало відомих футболістів, чільне місце серед яких посідає Франк Рібері. Для француза матч проти Ювентуса буде доволі принциповим. На початку літа екс-вінгер Баварії назвав рішення вручити "Золотий м'яч-2013" Роналду найбільшою несправедливістю у своїй кар'єрі. Що ж, настав час підтвердити слова справою в очному поєдинку.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

ПСЖ – Страсбур

14 вересня, 18:30. Париж, Парк де Пренс

Телетрансляція на території України не запланована, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: здавалося, що поєдинок між чинним чемпіоном, а заодно лідером поточного сезону, та однієї з трьох команд Ліги 1, яка за 4 тури не здобула жодної перемоги, не зможе зацікавити пересічного уболівальника. Однак цей матч варто переглянути не лише задля подій на футбольному полі.

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Перш за все, у грі проти Страсбура очікується повернення Неймара у склад ПСЖ. Бразилець влітку влаштував цілу епопею, намагаючись організувати своє повернення в Барселону. Фанати парижан не забули ні поведінки форварда, ні висловлювань його батька, тому готові влаштувати Нею "пекельний" прийом. Клуб, побоюючись наслідків такої поведінки, заявив, що може оштрафувати особливо радикальних фанів.

Ще однією знаковою подією повинен стати дебют зіркових новачків ПСЖ. Томас Тухель досі не може розраховувати на Кіліана Мбаппе та Едінсона Кавані, тому всі шанси зіграти в атаці разом з Неймаром має Мауро Ікарді. Аргентинець не без скандалу покинув Інтер і вже заявив, що переїзд у Францію – крок вперед. Також варто очікувати на появу з перших хвилин Кейлора Наваса. Костаріканець втомився доводити Реалу, що вартий місця на Сантьяго Бернабеу, і тепер буде радувати паризьку публіку.

Прогноз "Футбол 24": 4:0

Норвіч – Манчестер Сіті

14 вересня, 19:30. Норідж, Керроу Роуд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: вболівальники Манчестер Сіті можуть пишатися своїми футболістами – протягом міжнародної перерви гравці "містян" долучилися до 20 голів своїх національних команд. Серед них і наш Олександр Зінченко, який забив у обох матчах за збірну України. У грі проти Норвіча вже традиційно варто очікувати на появу Сашка у стартовому складі.

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Дебютант АПЛ у чотирьох турах набрав всього 3 очки, однак "канарки" демонструють яскравий футбол, не сильно переймаючись діями в захисті. У нинішньому сезоні в матчах Норвіча глядачі стабільно бачать щонайменше 4 забитих м'ячі (виключення – гра проти Вест Хема (0:2).

Теему Пуккі став найкращим бомбардиром Чемпіоншипу у минулому чемпіонаті і навіть не помітив, що тепер його команда грає в АПЛ. У поточній кампанії фінський форвард відзначився вже 5 разів і поступається в рейтингу бомбардирів лише Серхіо Агуеро (6 м'ячів). У поєдинку проти Манчестер Сіті у Пуккі точно буде шанс відзначитися. Адже після травми Емеріка Ляпорта Хосеп Гвардіола залишився лише з одним центральним захисником. Тому буде цікаво подивитися, як іспанський фахівець розв'яже цю головоломку, а Зінченку та Ко потрібно буде дуже пильно стежити за головною зіркою "канарок".

Прогноз "Футбол 24": 1:4

РБ Лейпциг – Баварія

14 вересня, 19:30. Лейпциг, Ред Булл Арена

Телетрансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: про призначення Юліана Нагельсманна на посаду головного тренера РБ Лейпцига стало відомо ще посеред минулого сезону. Початок нинішньої кампанії демонструє, що цей тандем здатен вирішувати високі завдання. Навіть Тімо Вернер повірив у перспективи команди і підписав новий контракт. А Баварія так розраховувала підписати форварда наступного літа "вільним агентом".

"Бики" під керівництвом нового наставника грають у цікавий збалансований футбол. Їхній захист наразі найкращий у Бундеслізі (лише 2 пропущених голи), атака – поступається лише Баварії. Перед звітним туром Лейпциг залишається єдиною командою чемпіонату, яка досі не втрачала очок. Однак мюнхенці мають шанс не лише стати першими кривдниками команди Нагельсманна, а й відібрати першу сходинку у турнірній таблиці – відстань між суперниками всього 2 очки. Нехай не гніваються фани дортмундської Борусії, але зараз саме протистояння Баварії та Лейпцига найбільше схоже на дуель двох найсильніших команд ліги.

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Баварія ж після потужної літньої трансферної кампанії у першому матчі сезону сенсаційно втратила очки в матчі з Гертою (2:2). Проте надалі "ротен" собі подібного більше не дозволяли. Посприяло цьому два фактори: Коутінью та Перішіч дебютували і гармонійно вписалися у командні механізми Ніко Ковача, а Роберт Лєвандовскі перебуває у неймовірних кондиціях, записавши у свій актив 6 голів у трьох матчах. Найближчим переслідувачем поляка є згаданий вище Вернер, то ж у суботу на нас чекає дуель не лише сильних команд, а й топ-бомбардирів.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Барселона – Валенсія

14 вересня, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляція на каналі Футбол 2, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: за кілька днів до зустрічі з Барселоною керівництво Валенсії шокувало футбольну громадськість, звільнивши з посади головного тренера Марселіно Гарсію Тораля. На матч проти каталонців команду виведе Альберт Селадес, який раніше був асистентом Хулена Лопетегі у Реалі та збірній Іспанії.

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Абсурду ситуації додає той факт, що Марселіно, який двічі вивів "кажанів" в Лігу чемпіонів, грав у півфіналі Ліги Європи, і виграв для клубу перший за 11 років трофей – Кубок Іспанії, був звільнений не через результати. Валенсія набрала 4 очки у трьох стартових турах. Торалю не подобалося втручання президента в роботу спортивного директора клубу. Одіозний Пітер Лім, двічі не думаючи, звільнив обох фахівців. Гравці "кажанів" стояли за вже колишнього наставника горою. Як буде тепер – велике питання.

У Барселони ж вистачає своїх проблем. Ернесто Вальверде досі не може розраховувати на Ліонеля Мессі, Усмана Дембеле та Луїса Суареса. Тренер змушений ставити у склад молодих Карлеса Переса та Ансу Фаті. У їхніх здібностях ніхто не сумнівається, однак стабільності, яка необхідна такому клубу, як Барселона, їм іще бракує. Про що тут говорити – тому ж Фаті всього 16 років. У трьох турах Прімери "синьо-гранатові" перемогли лише одного разу, завдавши нищівної поразки Бетісу (5:2). Поки на Камп Ноу ніхто не здіймає паніки, але чергова невдача знову може поставити під сумнів компетентність Вальверде, який досі не довів, що здатен безболісно долати кризові періоди.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

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