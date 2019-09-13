Гвардіола підтвердив, що Ляпорт вже не повернеться на поле в цьому році

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт ще довго перебуватиме під наглядом лікарів.

"Ляпорт вибув на 5-6 місяців. Він точно повернеться в наступному році – в січні або лютому", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

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25-річний француз отримав травму ще 31 серпня під час матчу четвертого туру АПЛ проти Брайтона (4:0). Пізніше в таборі Манчестер Сіті повідомили, що Емерік успішно переніс операцію і зараз проходить курс відновлення.

В минулому сезоні АПЛ Ляпорт провів 35 матчів, в яких відзначився трьома голами та віддав стільки ж асистів.

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