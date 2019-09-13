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Реал потерял еще одного игрока – Зидан имеет грандиозные проблемы

16:38 117 Читати українською
Реал потерял еще одного игрока – Зидан имеет грандиозные проблемы
Федерико Вальверде / Фото ФК Реал

Похоже, лазарет Реала в ближайшее время будет нуждаться в расширении.

Молодой хавбек Реала Федерико Вальверде не поможет команде в ближайших матчах из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

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После медосмотра врачи диагностировали у 21-летнего уругвайца травму прямой мышцы левого бедра. О сроках восстановления Федерико не сообщается, но по предварительным данным игрок останется вне игры в течение 2-3 недель.

Напомним, это уже 12-я травма в Реале за последние 3 месяца – ранее в лазарете оказывались Асенсио, Менди, Йович, Куртуа, Родриго, Азар, Диас (дважды), Хамес, Иско и Модрич.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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