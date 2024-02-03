"Не знаю, возможно, вам стоит спросить журналистов из Мадрида. Возможно, у них больше информации, чем у нас. У нас нет ощущения, что он несчастлив.

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Он был несчастлив, потому что не играл два месяца из-за травмы. Но, возможно, журналисты из Испании, особенно из Мадрида, имеют больше информации, чем у нас", – поделился Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что действующее соглашение Холанда с "горожанами" рассчитано до 2027 года. В общем норвежец провел за Манчестер Сити 75 матчей. В его активе 71 гол и 14 результативных передач. Недавно появилась информация, что норвежец хочет перейти в Реал, чтобы иметь лучшие шансы на победу в индивидуальных наградах после триумфа Месси в голосовании за "Золотой мяч-2023".

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