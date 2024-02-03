"Не знаю, можливо, вам варто запитати журналістів з Мадриду. Можливо, у них більше інформації, ніж у нас. У нас немає відчуття, що він нещасливий.

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Він був нещасливий, тому що не грав два місяці через травму. Але, можливо, журналісти з Іспанії, особливо з Мадриду, мають більше інформації, ніж у нас", – поділився Гвардіола на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що чинна угода Холанда з "містянами" розрахована до 2027 року. Загалом норвежець провів за Манчестер Сіті 75 матчів. В його активі 71 гол та 14 результативних передач. Нещодавно з'явилась інформація, що норвежець хоче перейти в Реал, аби мати кращі шанси на перемогу в індивідуальних нагородах після тріумфу Мессі в голосуванні за "Золотий м'яч-2023".

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