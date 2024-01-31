Норвежец по итогам прошлого сезона выиграл с "горожанами" требл. Эрлинг Холанд продемонстрировал впечатляющую результативность, забив 52 гола в 53 матчах за Манчестер Сити. Впрочем, достижения форварда не сказались на индивидуальных наградах. Лионель Месси забрал "Золотой мяч", а также награду The Best.

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Как сообщает AS, окружение Холанда задумалось над тем, стоит ли оставаться в Манчестер Сити. Близкие Эрлинга считают, что переход в Реал позволит получать не только индивидуальные награды, но и большее внимание медиа.

Напомним, что действующее соглашение Холанда с "горожанами" рассчитано до 2027 года. В общем норвежец провел за Манчестер Сити 75 матчей. В его активе 71 гол и 14 результативных передач.

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