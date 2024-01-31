В рамках программы дня в 22-м туре АПЛ 2023/24 представители зоны ЛЧ победили соперников, борющихся за выживание. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 22-й тур

Манчестер Сити – Бернли – 3:1

Голы: Альварес, 16, 22, Родри, 46 – Аль-Дахиль, 90+3

Тоттенхэм – Брентфорд – 3:2

Голы: Удоджи, 48, Джонсон, 49, Ришарлисон, 56 – Мопе, 15, Тоуни, 67

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Манчестер Сити в родных стенах спокойно разобрался с Бернли. Комфортное преимущество в счете было оформлено уже на старте первого тайма – на 16-й минуте Альварес замкнул навес от Нуньеша, а на 22-й Хулиан оформил дубль. Аргентинец принял проникающую передачу от Де Брюйне и выстрелил с правого угла вратарской. 24-летний Альварес стал десятым и самым молодым футболистом в истории АПЛ, которому удалось забить 2+ голов в свой день рождения.

На первой же минуте после начала второго тайма "горожане" оформили разгром – это Родри пробил с линии полукруга под правую стойку. Ассист в активе Фодена. 3:0! Больше Сити не забивал, а в компенсированное время "горожане" даже позволили провести гол престижа. Подопечные Пепа Гвардиолы набрали 46 очков и вышли на вторую позицию, хотя у Арсенала столько же баллов. Бернли остается на предпоследней строчке.

Гораздо тяжелее игра давалась Тоттенхэму, которому пришлось принимать Брентфорд. Уже на 12-й минуте гости забили усилиями Роерслава – тот принял пас от Йенсена на край штрафной и бахнул в дальний угол. Взятие ворот отменили из-за офсайда у Йенсена, однако уже на 15-й минуте "пчелы" забили еще. На этот раз чисто – Мопе опередил Ромеро и сыграл на добивании после удара Тоуни. 0:1!

Хозяева ответили большим количеством топ-моментов, а на 38-й минуте Ришарлисон отличился с паса Кулусевски – впрочем, гол не засчитали из-за фола в атаке. Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Брентфорда, однако на старте второго тайма Тоттенхэм отыгрался. И не просто отыгрался, а шокировал "пчел".

На 48-й минуте Удоджи обыгрался с Вернером и переиграл голкипера с близкого расстояния – 1:1. На 49-й Мэддисон выполнил пас на ход Вернеру, а тот прострелил под замыкание Джонсону – 2:1. На 56-й же Мэддисон получил пас от Удоджи и нанес удар из пределов штрафной, Пиннок заблокировал, а Ришарлисон бахнул с отскока – 3:1! Казалось, что на этом вопросы относительно победителя закрыты.

Впрочем, "шпоры" так расслабились, что начали пропускать атаку за атакой. На 63-й и 65-й Тоуни мог возродить интригу, а на 67-й он таки добился своего. Хотя героем стал другой футболист – Ярмолюк. Украинец вышел на 57-й, запрессинговал Удоджи на фланге и заставил того отдать пас назад. Дестини обрезался, выкатив мяч точно в ноги Тоуни. 3:2!

К сожалению для нейтральных фанов, эти голы стали последними, хотя команды разменивались острыми атаками. От нового взятия ворот спасли сейвы Викарио и Флеккена. Финальный свисток зафиксировал победу Тоттенхэма со счетом 3:2! "Шпоры" набрали 43 очка и поднялись в топ-4, оставив Бретфорд в четырех баллах от зоны выживания.

Ярмолюк стал очень заметной фигурой в атаке. Возможно, это была лучшая замена Томаса Франка, хотя в обороне Егор несколько раз привез.

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