Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про здоров'я Кевіна де Брюйне та Ерлінга Холанда.

"Кевін почав тренуватися вчора і буде тренуватися з нами завтра. Але минуло вже три місяці, тому він не зможе зіграти у фіналі, але йому стає краще. Ерлінг все ще не може тренуватися", – цитує Гвардіолу офіційний сайт "містян".

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Ерлінг Холанд отримав пошкодження перед матчем з Лутоном і пропустив вже чотири матчі. Де Брюйне відновлюється після важкої травми.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 22 грудня, Манчестер Сіті у фіналі клубного чемпіонату світу зустрінеться з бразильським Флуміненсе.

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