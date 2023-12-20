Гвардіола відверто зізнався, чи чекати Холанда та де Брюйне у фіналі Клубного ЧС-2023
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про здоров'я Кевіна де Брюйне та Ерлінга Холанда.
"Кевін почав тренуватися вчора і буде тренуватися з нами завтра. Але минуло вже три місяці, тому він не зможе зіграти у фіналі, але йому стає краще. Ерлінг все ще не може тренуватися", – цитує Гвардіолу офіційний сайт "містян".
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Ерлінг Холанд отримав пошкодження перед матчем з Лутоном і пропустив вже чотири матчі. Де Брюйне відновлюється після важкої травми.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 22 грудня, Манчестер Сіті у фіналі клубного чемпіонату світу зустрінеться з бразильським Флуміненсе.
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