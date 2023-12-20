Клубный чемпионат мира, 1/2 финала

Урава Ред Даймонс – Манчестер Сити – 0:3

Голы: Хёйбротен, 45+1 (автогол), Ковачич, 52, Бернарду, 59

Манчестер Сити начал поход за титулом, которого у него ещё нет – в полуфинале клубного чемпионата мира команда Пепа Гвардиолы уверенно справилась с японской Уравой Ред Даймондс.

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Этот матч стал лучшим в футболке "горожан" для атакующего полузащитника Нуньеса. Он, хоть и не забил, оказал существенное влияние на игру своей команды впереди. Так, именно после его прострела в конце первого тайма Хёйбротен срезал мяч в свои ворота.

После перерыва чемпион Англии и Европы укрепил своё преимущество, не позволив сопернику вернуться в игру. Матео Ковачич довёл счёт до комфортного, Бернарду Силва - до крупного. Впереди команду Гвардиолы ожидает финал турнира против Флуминенсе.