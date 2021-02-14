Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не дает подопечным расслабиться даже в моменты славы.

В матче против Тоттенхэма (3:0) голкипер "горожан" Эдерсон отличился роскошным ассистом на Гюндогана, но Пеп имел свой взгляд на ситуацию.

Очередные подвиги Гюндогана и 70-метровый ассист Эдерсона в видеообзоре матча Манчестер Сити – Тоттенхэм – 3:0

Испанец отчитал вратаря за слишком рискованное решение, сообщает MEN. Мол, Эдерсон мог отдать пас ближнему игроку и не подвергать партнеров лишней борьбе в центре поля. Интересно, что бразилец просил исполнить пенальти в первом тайме, но Родри не захотел делиться мячом.

Добавим, что Эдерсон провел 22 матча в текущем сезоне АПЛ и 14 раз сохранял ворота "сухими" – лучший показатель в лиге.

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