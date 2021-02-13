Манчестер Сити после трех подряд поражений Ливерпуля оторвался от мерсисайдцев на десять очков, а от ближайших преследователей (Лестера и МЮ) – на четыре и пять зачетных баллов соответственно (при матче в запасе). Очевидно, что теперь подопечные Пепа Гвардиолы могут проиграть чемпионство только самим себе, но в текущем сезоне возможно всякое – праздновать команде рано. Именно поэтому на матч против Тоттенхэма вышел основной состав с Зинченко в основе, хотя Рубен Диаш остался в запасе.

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Очевидно, что "шпоры" на Этихаде находились в статусе андердога встречи, однако в первом круге именно лондонцы праздновали победу над Манчестер Сити. Кроме того, в состав вернулся Кейн, который неделю назад оборвал рекордную серию поражений Жозе Моуринью. Словом, Тоттенхэм нельзя недооценивать.

Первый тайм встречи оставил очень много вопросов по футболу "горожан". Да, они контролировали мяч 64% игрового времени, быстро возвращали его после потерь и провели девять ударов (против двух у соперника), однако в створ прошли всего два выстрела – причем опасных моментов в исполнении хозяев было еще меньше. Тоттенхэм здорово оборонялся и пытался подкараулить Сити на контратаке, что едва не вылилось в гол на 14-й минуте: гости заработали штрафной в метрах 22-х от ворот, а Кейн нанес прямой удар в ближнюю девятку – штанга спасла Манчестер!

Сити отвечал интересными по замыслу атаками, но им не хватало качества в завершающей фазе. Так, в одном из эпизодов Зинченко легко качнул защитника на линии штрафной, однако вместо удара по воротам откатил мяч пяткой назад – этого никто не ожидал, а через минуту после этого Жезус дважды пробивал в защитников.

Словом, "горожане" имели ощутимые проблемы, но что-то чемпионское у команды Гвардиолы есть – хозяева заработали пенальти из ничего. Гюндоган на 21-й минуте просто открылся под передачу в штрафную, а Хёйберг глупо снес Илкая. Родри не без проблем реализовал пенальти – 1:0!

Во второй половине первого тайма Манчестер Сити довёл владение мячом до 77%, но содержание игры вообще не изменилось. Стандарты у "горожан" вообще не пошли (весь воздух снимали защитники "шпор"), а большинство ударов не были опасными – трудно даже вспомнить, когда хозяева успели довести статистику до девяти выстрелов. Впрочем, на 42-й минуте преимущество в активности таки могло вылиться во второй гол. Стерлинг получил передачу от Канселу на ход по правому флангу, ворвался в штрафную и выкатил пас под удар Гюндогану метров с восьми – Санчес успел броситься под мяч! Потом еще и Жезус стрелял с близкой дистанции, но это было слишком высоко.

Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе подопечных Пепа Гвардиолы. В перерыве Жозе Моуринью заменил Моуру, выпустив на второй тайм Сиссоко, однако замысел португальца не успел сработать – Манчестер Сити забил уже через четыре минуты после возобновления игры. Атака оказалась типичной для последних матчей "горожан" Стерлинг сместился на левый край штрафной, обыгрался с Фоденом и Гюндоганом и вырезал тонкий пас на левый угол вратарской – туда именно и ворвался Гюндоган, который в касание пробил под ближнюю штангу. 2:0! Это был уже 10-й гол этнического турка в его последних 12 турах АПЛ.

Тоттенхэм после этого настолько сильно растерялся, что несколько минут просто катал мяч между защитниками на своей половине. Манчестер Сити также особенно не двигался. В таком русле матч продолжался до 60-х минут. Жозе Моуринью попытался что-то изменить, на 64-й выпустив Алле вместо Ндомбеле, но в этом матче его замены становились триггерами к голам "горожан" – уже на 66-й они забили третий раз. Причем забили по-издевательски: Эдерсон выбил мяч подальше в направлении Гюндогана, а тот принял передачу и каким-то образом оказался перед одним только Санчесом – Илкай легко расшатал соперника, после чего пробил в правый нижний угол. 3:0!

Очевидно, что теперь вопросы относительно победителя матча были сняты с повестки дня. Правда, Тоттенхэм сделал попытку размочить счет: Жозе Моуринью выпустил Бэйла, а "шпоры" даже начали превосходить Сити в активности – благо, хозяева перед стартом в ЛЧ не желали тратить лишние силы на унижение лондонцев. Пеп Гвардиола даже подыграл оппоненту сняв с поединка Гюндогана и Жезуса, однако лондонцы вместо создания голевых моментов создали Зинченко хорошую статистику верховых единоборств, перехватов и выносов.

Впрочем, счет всё же мог измениться. На 81-й минуте Бэйл вспомнил молодость, накрутив трех защитников и нанеся мощный удар, однако Эдерсон спас. Сити ответил на 89-й врыванием Стерлинга в центр штрафной с выстрелом низом по центру – Льорис парировал ногой. Вот и все, что было за последние полчаса. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу "горожан".

Таким образом, Манчестер Сити набрал 53 очка, оторвавшись от второго места на семь зачетных баллов при матче в запасе. Тоттенхэм, имея в активе 36 пунктов, остался на восьмой строчке – впрочем, Астон Вилла и победитель пары Арсенал – Лидс в текущем туре могут потеснить "шпор" еще ниже.

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