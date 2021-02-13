Манчестер Сити разгромил Тоттенхэм в рамках 24 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Тоттенхэм на "Футбол 24".

Хейберг подарил "горожанам" пенальти, сбив Гюндогана в абсолютно банальной ситуации. Эдерсон очень хотел пробить с "точки", но эту миссию доверили Родри.

Манчестер Сити разгромил Тоттенхэм за час – Гюндоган оформил дубль, Эдерсон с ассистом, Зинченко провел классный матч

После перерыва Манчестер Сити отгрузил Льорису еще два мяча. Феноменальный Гюндоган оформил дубль, а Эдерсон таки отличился результативным действием. Голкипер хозяев длинной передачей на 70-м нашел Илкая, который оставил в дураках Давинсона Санчеса.