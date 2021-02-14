Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не дає підопічним розслабитись навіть в моменти слави.

В матчі проти Тоттенхема (3:0) голкіпер "містян" Едерсон відзначився розкішним асистом на Гюндогана, але Пеп мав свій погляд на ситуацію.

Чергові подвиги Гюндогана та 70-метровий асист Едерсона у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Тоттенхем – 3:0

Іспанець насварив воротаря за надто ризиковане рішення, повідомляє MEN. Мовляв, Едерсон міг віддати пас ближньому гравцю і не наражати партнерів на зайву боротьбу в центрі поля. Цікаво, що бразилець просив виконати пенальті у першому таймі, але Родрі не захотів ділитися м'ячем.

Додамо, що Едерсон провів 22 матчі у поточному сезоні АПЛ та 14 разів зберігав ворота "сухими" – найкращий показник у лізі.

Манчестер Сіті розгромив Тоттенхем за годину – Гюндоган оформив дубль, Едерсон з асистом, Зінченко провів класний матч