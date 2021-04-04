"Моя команда неймовірна. Вдома Лестер нам створив чимало проблем, але цього разу ми були більш терплячі. Ми зробили серйозний крок на шляху до титулу.

Гол конкурента Зінченка у відеоогляді матчу Лестер – Манчестер Сіті – 0:2

Ніколи не вгадаєш після перерви збірних, але я довіряю своїм гравцям. Гравці не завжди вірять мені, але я люблю їх усіх. Сьогодні отримали шанс ті хлопці, які останнім часом мало виходили на поле. Немає нічого приємнішого, ніж виграти АПЛ. 11 місяців, і це так важко. Ми близькі, нам потрібно ще три перемоги", – цитує Гвардіолу ВВС.

Додамо, що Манчестер Сіті відірвався від Манчестер Юнайтед на 17 очок. "Містянам" у завершальних 7 турах достатньо набрати 11 пунктів, щоб гарантувати собі чемпіонство.

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