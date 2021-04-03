Манчестер Сити не испытал проблем с Лестером в рамках 30 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Лестер – Манчестер Сити на "Футбол 24".

Манчестер Сити вышел вперед уже на 5 минуте – дальним выстрелом отметился Фернандиньо, но судья справедливо не засчитал взятие ворот, ведь Агуэро находился в офсайде и дезориентировал Шмейхеля.

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"Горожане" продолжили активно атаковать, но в первом тайме забить не удавалось. Лестер же ответил забитым голом Варди из офсайда. После перерыва счет открыл Менди, который среагировал на рикошет и с правой точно пробил в угол ворот. А Жезус поставил точку во встрече – Стерлинг выкатил бразильцу на выгодную позицию, а тот пробил мимо защитников.

Таким образом, Манчестер Сити набрал 74 очка и оторвался от преследователей, Лестер с 56 пунктами остался третьим.