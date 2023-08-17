Добытый Суперкубок УЕФА во вчерашнем поединке с Севильей стал 36-м трофеем для Гвардиолы за его тренерскую карьеру, сообщает MisterChip.

Манчестер Сити – Севилья: Гвардиола установил очередной рекорд, выиграв Суперкубок УЕФА

Это позволило Пепу обогнать Мирчу Луческу по количеству трофеев – у наставника Динамо их 35. Впереди Гвардиолы лишь легендарный сэр Алекс Фергюсон, у которого 49 титулов за карьеру.

Напомним, что Манчестер Сити одолел Севилью в битве за Суперкубок УЕФА. Основное время завершилось ничьей (1:1), а в серии пенальти "горожане" оказались сильнее.

Манчестер Сити впервые выиграл Суперкубок УЕФА, одолев Севилью в серии пенальти