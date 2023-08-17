В матче за Суперкубок УЕФА "горожане" обыграли в серии пенальти Севилью (1:1, по пен. 5:4). Эта победа позволила наставнику Манчестер Сити Пепу Гвардиоли установить новый рекорд.

Роковая перекладина в видеообзоре Суперкубка УЕФА Манчестер Сити – Севилья – 1:1 (5:4 в серии пенальти)

Официальный сайт УЕФА отмечает, что испанский специалист стал первым тренером, которому удалось выиграть Суперкубок с тремя разными клубами. Гвардиола дважды (в 2009 и в 2011 году) выигрывал Суперкубок как тренер Барселоны, а в 2013 году стал обладателем трофея с Баварией.

С двумя клубами трофей выигрывали несколько тренеров: Карло Анчелотти (Милан в 2003-м и 2007-м, Реал в 2014-м и 2022-м), Алекс Фергюсон (Абердин в 1983-м, Ман Юнайтед в 1991-м), Луи ван Гал (Аякс в 1995-м и Барселона в 1997-м).

К слову, Гвардиола, выиграв Суперкубок, добыл 36-й трофей в карьере. За семь лет в Манчестер Сити тренер выиграл 15 титулов.

Манчестер Сити впервые выиграл Суперкубок УЕФА, одолев Севилью в серии пенальти