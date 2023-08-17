Здобутий Суперкубок УЄФА у вчорашньому поєдинку з Севільєю став 36-м трофеєм для Гвардіоли за його тренерську кар'єру, повідомляє MisterChip.

Манчестер Сіті – Севілья: Гвардіола встановив черговий рекорд, вигравши Суперкубок УЄФА

Це дозволило Пепу обігнати Мірчу Луческу за кількістю трофеїв – у наставника Динамо їх 35. Попереду Гвардіоли лише легендарний сер Алекс Фергюсон, у якого 49 титулів за кар'єру.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті здолав Севілью в битві за Суперкубок УЄФА. Основний час завершився нічиєю (1:1), а в серії пенальті "містяни" виявились сильнішими.

Манчестер Сіті вперше виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Севілью в серії пенальті