Гвардіола випередив Луческу у списку найтитулованіших тренерів – попереду лише одна легенда
Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола продовжує поповнювати свою колекцію титулів.
Здобутий Суперкубок УЄФА у вчорашньому поєдинку з Севільєю став 36-м трофеєм для Гвардіоли за його тренерську кар'єру, повідомляє MisterChip.
Манчестер Сіті – Севілья: Гвардіола встановив черговий рекорд, вигравши Суперкубок УЄФА
Це дозволило Пепу обігнати Мірчу Луческу за кількістю трофеїв – у наставника Динамо їх 35. Попереду Гвардіоли лише легендарний сер Алекс Фергюсон, у якого 49 титулів за кар'єру.
Нагадаємо, що Манчестер Сіті здолав Севілью в битві за Суперкубок УЄФА. Основний час завершився нічиєю (1:1), а в серії пенальті "містяни" виявились сильнішими.
Манчестер Сіті вперше виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Севілью в серії пенальті