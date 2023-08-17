Севилья контролировала первый тайм. Первые 25 минут поразили смелостью

Очевидно, что подопечные Хосе Луиса Мендилибара не будут бороться за контроль мяча. За полчаса андалусийцы провели менее 90 передач при 33% владения, в то время как в Манчестер Сити было 250+ и 67% соответственно. Как правило, такой футбол означает доминирование "горожан" и большие проблемы для их соперника.

Впрочем, Севилья не просто не сыпалась. "Рохибланкос" еще и смело прессинговали билд-ап и зажимали на флангах большими силами. Это типичная черта команд Хосе Луиса Мендилибара, однако высоко накрывать Сити решается считанное количество тренеров. Правда, нельзя сказать, что прессинг нервинцев создавал критические проблемы для продвижения англичан.

Значительно больше трудностей для триумфатора ЛЧ составлял средний блок Севильи, который перестраивался между схемами 4-2-3-1 и 4-4-2. Испанцы держали максимально возможную компактность, почти не оставляя пространства между линиями. Фулбеки при этом действовали близко к центральным защитникам, в то время как фланг контролировали вингеры – таким образом, Холанд и Ко оставались в меньшинстве против обороны "Рохибланкос".

Вместе с дисциплинированной работой опорников Севилья держала очень крепкий блок. Манчестер Сити пытался расшатывать его из-за подъема центрбека Аканджи вплоть до штрафной. На левом фланге Гвардиол поднимался на чужую треть, но это было редко и без остроты. Мануэль действовал острее и активнее – не в последнюю очередь из-за отработанности данного маневра в предыдущем сезоне.

Также Манчестер Сити пытался использовать карманы на флангах. Грилиш и Палмер могли обыгрывать вингеров 1-в-1 или открываться в разрывах. Впрочем, этот ход, как и подъем Аканджи, был острым только в перспективе – на практике же "горожанам" не хватало динамики в передвижении мяча по полю. Команда действовала медленно.

Лишь в конце первого тайма, когда Севилья немного подсела, Сити начал действовать острее, однако моментов за первый тайм почти не было. Таким образом, следует констатировать – первый тайм прошел по плану Хосе Луиса Мендилибара.

До перерыва – равенство по моментам.

Смелый рисунок игры на старте поединка принес Манчестер Сити два момента. Уже на 7-й минуте команда Пепа Гвардиолы могла забивать в результате подачи с углового – Аке запирал навес на дальнюю стойку, однако Буну парировал. На 14 же Грилиш сместился на левый угол штрафной и нанес обводной удар, но и здесь Буну выручил.

Вот и все моменты Манчестера Сити в первом тайме. На 26-й минуте мог быть еще один, ведь Холанд удирал за спину Баде под передачу, однако Лоик пошел на рискованный тактический фол. В УПЛ за такие нарушения изымают.

Севилья долгое время не имела и таких случаев, однако на 25-й минуте шокировала "горожан" голом – причем красивым. Буну выбил мяч низом по центру на Торреса, а тот неожиданно пропустил сферу мимо Родри в разрыв между линиями. Окампос подхватил и перевел на левый фланг, откуда Акунья выполнил точную подачу на линию вратарской – Эн-Несири же протиснул двух защитников, заперев голову. 0:1!

И нельзя сказать, что это прямо-таки случайность. Севилья системно выходила из-под прессинга из-за выносов Буна – благо, они были достаточно точными. Что наиболее важно, в большинстве случаев андалусийцы цеплялись за мяч и сохраняли сеанс владения.

После забитого мяча нервионцы цинично отказались от высокого прессинга, начав встречать Манчестер Сити. И даже при таких условиях команда могла забивать еще в результате прорыва Торреса по правому флангу – Олвер откатил на линию штрафного под удар Ламели, однако тот пробил очень неточно.

Севилья должна была закрыть игру на старте второго тайма. Решения Мендилибара и Окампос порвали Сити, но "горожан" спас Эн-Несири

В раздевалке тренеры не сделали замен. Пеп Гвардиола обошелся и без тактических перестановок, а вот Хосе Луис Мендилибар предпринял атакующий ход. Энтренадор андалусийцев переместил вингера Окампоса на родной левый фланг.

Результат мог быть феноменальным. Лукас значительно мощнее работает справа, а против него была гораздо слабее оппозиция – молодой Палмер и пожилой Уокер, которому приходилось закрывать дыру от перемещений Аканджи. Севилья начала целенаправленно контратаковать из-за этих зон, создав ряд убийственных моментов.

Уже на 50-й минуте Окампос набрал ход по левому флангу, пробросил мяч над Уокером и начал бежать 2-в-1 в штрафную. Дистанция между ними была большой, однако вингер отдал точный прострел на линию вратарской – впрочем, Юссеф пробил над воротами!

Еще через две минуты Эн-Несири получил разрезную передачу с левого фланга от Торреса. Марокканец ворвался на левый край штрафной и пробил в ближний угол, но было неточно (а мог попытаться качать Аке). Еще через минуту Окампос заработал штрафной на Родри – Жордан нанес удар, но прямо по позиции Эдерсона.

На 57-й минуте Окампос влетал на левый край штрафной площади и крутил под дальнюю стойку (неточно), а на 60-й Навас отобрал сферу на фланге и укатил на Эн-Несире. Юсефу оставалось только переиграть Эдерсона, однако в последний момент подкат Уокера спас Манчестер Сити.

Манчестер Сити наказал за расточительство. Буну удержал Севилью в игре

Если не забиваешь ты, то забивают тебе". Старая футбольная мудрость сработала через две минуты после момента Эн-Несири. Грилиш с левого края штрафной покатил на Родри, тот навесил на линию вратарской, но Холанд не дотянулся до мяча - зато дотянулся Палмер …Коул прибежал на дальнюю стойку и головой пробил в противоход Буну.

И даже после этого Севилья могла забивать. Причем ровно через минуту. Вы будете смеяться, но снова момент запоров Эн-Несири – и это уже был чистый выход лицом к лицу из разрезного паса Окампоса. Юсеф не сумел переиграть Эдерсона.

Несмотря на столь катастрофическую ситуацию с обороной, Пеп Гвардиола не стал производить замены. Как показал дальнейший ход событий, решение почти оправдало себя. Севилья начала терять силы, сев на собственную треть и позволив англичанам навалиться на свои ворота. Нашествие должно было завершаться голами – Сити оказывал колоссальное давление, создав ряд очень опасных эпизодов.

Правда, большинство из них было несколько хаотично, став следствием кроссов. Дальние же удары Буну тянул без проблем. Лучший шанс вырвать победу британцы потеряли на 90-й минуте, когда Аке замыкал подачу Грилиша на линию вратарской – Нейтан бил головой под перекладину, однако Буну спас.

В конце концов свисток арбитра отправил команды в серию пенальти. Вся пятерка "горожан" сумела переиграть Буну, хотя Яссин был близок к сейву при ударе Уокера. Севилья же проиграла в результате последнего выстрела – Гудель попал в поперечину. 5:4!

Таким образом, Манчестер Сити впервые в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА, в то время как Севилья потерпела шестое поражение в турнире.