Испанец оформил свой 30 титул в карьере тренера, которая началась летом 2007 года.

"Зинченко показал, почему Гвардиола ему доверяет": украинца ругают и нашли прогресс перед 1/2 ЛЧ и битвой за трофей

На Манчестер Сити пришлись уже 9 наград Гвардиолы. "Горожане" несколько оторвались от Баварии, с которой Пеп выиграл 7 титулов. Впрочем, главной командой 50-летнего специалиста остается Барселона – 14 трофеев.

Добавим, что Гвардиола уже в этом сезоне может пополнить свою коллекцию. Манчестер Сити почти гарантировал себе победу в АПЛ, а на стадии полуфинала ЛЧ встретится с ПСЖ.

Манчестер Сити минимально одолел Тоттенхэм и завоевал Кубок лиги – первый трофей сезона для Гвардиолы и Зинченко