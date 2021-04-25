Перемога Манчестер Сіті над Тоттенхемом (1:0) у фіналі Кубка ліги дозволила Хосепу Гвардіолі святкувати ювілей.

Іспанець оформив свій 30 титул у кар'єрі тренера, яка розпочалася влітку 2007 року.

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На Манчестер Сіті припали вже 9 нагород Гвардіола. "Містяни" дещо відірвалися від Баварії, з якою Пеп виграв 7 титулів. Втім, головною командою 50-річного фахівця залишається Барселона – 14 трофеїв.

Додамо, що Гвардіола вже у цьому сезоні може поповнити свою колекцію. Манчестер Сіті майже гарантував собі перемогу в АПЛ, а на стадії півфіналу ЛЧ зустрінеться з ПСЖ.

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