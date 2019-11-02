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Зинченко безумно отпраздновал камбэк Манчестер Сити в матче с Саутгемптоном

20:50 178 Читати українською
Зинченко безумно отпраздновал камбэк Манчестер Сити в матче с Саутгемптоном
Александр Зинченко / Reuters

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко продемонстрировал невероятную радость после победного гола Кайла Уокера в матче 11-го тура АПЛ против Саутгемптона.

70’ Серхио Агуэро
87’ Кайл Уокер
 
Джеймс Ворд-Праус 14’
14’ Джеймс Ворд-Праус
70’ Серхио Агуэро
87’ Кайл Уокер

После гола Уокера Зинченко вскочил на ноги и не сдерживал своих эмоций. Видео радости Зинченко опубликовала его невеста Влада Седан в стори Instagram.

Камбэк одноклубников Зинченко в видеообзоре матча Манчестер Сити – Саутгемптон

Отметим, что именно гол Уокера на 87 минуте принес победу "горожанам" в матче 11-го тура АПЛ против Саутгемптона.

К слову, Зинченко был прооперирован в Барселоне в конце октября. Срок восстановления украинца – 4-5 недель.

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