toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЛЬВІВ АТАЛАНТА - КАЛЬЯРІ

Гвардіола звернув увагу на дайвінг у виконанні Мане

18:18 509 Читать на русском
Гвардіола звернув увагу на дайвінг у виконанні Мане
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відзначив особливі вміння зіркового форварда Ліверпуля – Садьйо Мане.

"За останні два роки таке відбувалося з Ліверпулем багато разів. Все тому, що Мане володіє особливим талантом. Іноді він "пірнає", іноді – забиває неймовірні м'ячі в кінцівці матчу. Він талант.

Камбек мерсисайдців у відеоогляді матчу Астон Вілла – Ліверпуль – 1:2

Коли таке відбувається один або два рази, то можна стверджувати, мовляв, "нам пощастило, нам пощастило". Але в останні роки це траплялося дуже часто, тому, на мій погляд, у них є особлива риса характеру, яка дозволяє робити це.

Ми перемогли, але Ліверпуль теж виграв. Коли вони стільки матчів виграють на останніх хвилинах, то це говорить про особливий характер. Коли Ман Сіті виграв чемпіонат, набравши 100 очок, ми в 4 з 5 матчів перемагали на останніх хвилинах", – цитує Гвардіолу ВВС.

Зінченко шалено відсвяткував камбек Манчестер Сіті в матчі з Саутгемптоном

Нагадаємо, Садьйо Мане став головним героєм камбеку Ліверпуля у матчі проти Астон Вілли (2:1). Сенегалець відзначився асистом і голом, хоча перший тайм був для нього провальним – нападник "червоних" навіть отримав жовту картку за симуляцію.

blog_ava
Марез звинуватив чемпіона світу з боксу в заграванні з його дружиною
10:37
6300
Теги
Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
50
хв
Мілан
21:45
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук