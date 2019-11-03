Гвардіола звернув увагу на дайвінг у виконанні Мане

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відзначив особливі вміння зіркового форварда Ліверпуля – Садьйо Мане.

"За останні два роки таке відбувалося з Ліверпулем багато разів. Все тому, що Мане володіє особливим талантом. Іноді він "пірнає", іноді – забиває неймовірні м'ячі в кінцівці матчу. Він талант.

Камбек мерсисайдців у відеоогляді матчу Астон Вілла – Ліверпуль – 1:2

Коли таке відбувається один або два рази, то можна стверджувати, мовляв, "нам пощастило, нам пощастило". Але в останні роки це траплялося дуже часто, тому, на мій погляд, у них є особлива риса характеру, яка дозволяє робити це.

Ми перемогли, але Ліверпуль теж виграв. Коли вони стільки матчів виграють на останніх хвилинах, то це говорить про особливий характер. Коли Ман Сіті виграв чемпіонат, набравши 100 очок, ми в 4 з 5 матчів перемагали на останніх хвилинах", – цитує Гвардіолу ВВС.

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Нагадаємо, Садьйо Мане став головним героєм камбеку Ліверпуля у матчі проти Астон Вілли (2:1). Сенегалець відзначився асистом і голом, хоча перший тайм був для нього провальним – нападник "червоних" навіть отримав жовту картку за симуляцію.