Камбек мерсисайдцев в видеообзоре матча Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2

Ливерпуль вырвал победу в матче 11-го тура АПЛ против Астон Виллы. Смотрите видео голов и обзор матча Астон Вилла – Ливерпуль.

Астон Вилла открыла счет на 21 минуте благодаря голу Трезеге. Ливерпуль пытался отыграться, однако сравнять счет удалось аж на 87 минуте, когда Мане передачей нашел в штрафной Робертсона. А Садьо отличился вторым голом, который принес победу Ливерпулю уже в компенсированное время.

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Таким образом, Ливерпуль набрал 31 очко и продолжает возглавлять чемпионат Англии, Астон Вилла с 11 пунктами осталась на 16 месте.