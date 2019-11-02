toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ШАХТЕР ЛЕВАНТЕ - БАРСЕЛОНА ВЕСТ ХЭМ - НЬЮКАСЛ

Камбек мерсисайдцев в видеообзоре матча Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2

2 ноября 22:45 84 Читати українською
Камбек мерсисайдцев в видеообзоре матча Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2
Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча / твиттер ФК Ливерпуль

Ливерпуль вырвал победу в матче 11-го тура АПЛ против Астон Виллы. Смотрите видео голов и обзор матча Астон Вилла – Ливерпуль.

21’ Трезеге
 
Эндрю Робертсон 87’
Садио Мане 90+4’
21’ Трезеге
87’ Эндрю Робертсон
90+4’ Садио Мане

Астон Вилла открыла счет на 21 минуте благодаря голу Трезеге. Ливерпуль пытался отыграться, однако сравнять счет удалось аж на 87 минуте, когда Мане передачей нашел в штрафной Робертсона. А Садьо отличился вторым голом, который принес победу Ливерпулю уже в компенсированное время.

Челси переиграл Уотфорд, Ливерпуль вырвал победу над Астон Виллой, Ман Сити одолел Саутгемптон: 11-й тур АПЛ, суббота

Таким образом, Ливерпуль набрал 31 очко и продолжает возглавлять чемпионат Англии, Астон Вилла с 11 пунктами осталась на 16 месте.

blog_ava
Вест Хэм – Ньюкасл: Ярмоленко – главная жертва провала Пеллегрини, а конкурент украинца забивает и становится лучшим
2 ноября
1438
Теги
Англия Астон Вилла Астон Вилла Ливерпуль Ливерпуль Видеоновости Астон Вилла - Ливерпуль Садио Мане Садио Мане
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
12
мин
Аталанта
13:30
Кальяри
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук