“Тогда Гвардиола еще был в Баварии, а де Брюйне – в Вольфсбурге. Скаутский отдел Баварии говорит: ”Пеп, мы смотрим на этого парня, что думаешь о его приглашении сюда?“. Гвардиола ответил: ”Нет, нет, нет, я не хочу его. Не думаю, что он подойдет нашей команде“.

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Проходит год, и де Брюйне переходит в Манчестер Сити. Проходит еще один год, и туда прибывает Гвардиола. Вы понимаете? Чувак знал, что он поедет в Сити и отправил туда де Брюйне", – рассказал экс-хавбек "горожан" Фернандиньо в подкасте Denilson Show.

Напомним, летом 2015-го Ман Сити заплатил Вольфсбургу за де Брюйне 76 млн евро. С тех пор бельгиец провел в футболке "горожан" 369 матчей, оформив 98 голов и 165 ассистов.

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