"Тоді Гвардіола ще був у Баварії, а де Брюйне – у Вольфсбурзі. Скаутський відділ Баварії каже: "Пепе, ми дивимось на цього хлопця, що думаєш про його запрошення сюди?". Гвардіола відповів: "Ні, ні, ні, я не хочу його. Не думаю, що він підійде нашій команді".

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Минає рік, і де Брюйне переходить до Манчестер Сіті. Минає ще один рік, і туди прибуває Гвардіола. Ви розумієте? Чувак знав, що він поїде в Сіті і відправив туди де Брюйне", – розповів екс-хавбек "містян" Фернандінью у подкасті Denilson Show.

Нагадаємо, влітку 2015-го Ман Сіті заплатив Вольфсбургу за де Брюйне 76 млн євро. Відтоді бельгієць провів у футболці "містян" 369 матчів, оформивши 98 голів та 165 асистів.

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