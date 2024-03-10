"Мы начали очень хорошо, но это невероятная команда. У нас были свои моменты, у них – свои. То, как они играют, непросто. Мы это понимаем.

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В первом тайме у нас был импульс, много моментов. А после того, как пропустили с пенальти, мы пострадали. Это была хорошая игра для зрителей.

Раздражение де Брюйне? Это хорошо. Он будет иметь шанс в следующей игре доказать все. Нам нужен был игрок, который держит мяч. Дело не в прессинге. Ковачич очень хорошо это умеет. Мы были довольны Кевином. Это не проблема. У нас все хорошо.

Я знаю, как тяжело играть на Энфилде. На Этихаде тоже тяжело, Ливерпуль не выигрывал там восемь лет. Мы доказываем, что с обеих сторон мы невероятные соперники. Я бы предпочел победу, но они доказывают на протяжении многих лет качество, которое они имеют.

С Клоппом нам не нужны объятия, чтобы показать уважение. Он защищает свой клуб, я защищаю свой. Наша история говорит сама за себя. У нас еще 10 игр впереди, многое может произойти", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, Ливерпуль сейчас находится на втором месте с 64 баллами, а Манчестер Сити расположился на третьей строчке с 63 очками.

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