"Ми почали дуже добре, але це неймовірна команда. У нас були свої моменти, у них – свої. Те, як вони грають, непросто. Ми це розуміємо.

Нічия на користь Зінченка і Ко у відеоогляді матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті

У першому таймі у нас був імпульс, багато моментів. А після того, як пропустили з пенальті, ми постраждали. Це була хороша гра для глядачів.

Роздратування де Брюйне? Це добре. Він матиме шанс у наступній грі довести все. Нам потрібен був гравець, який тримає м'яч. Справа не в пресингу. Ковачіч дуже добре це вміє. Ми були задоволені Кевіном. Це не проблема. У нас все добре.

Я знаю, як важко грати на Енфілді. На Етіхаді теж важко, Ліверпуль не вигравав там вісім років. Ми доводимо, що з обох сторін ми неймовірні суперники. Я б волів перемогу, але вони доводять протягом багатьох років якість, яку вони мають.

З Клоппом нам не потрібні обійми, щоб показати повагу. Він захищає свій клуб, я захищаю свій. Наша історія говорить сама за себе. У нас ще 10 ігор попереду, багато чого може статися", – цитує Гвардіолу BBС.

Нагадаємо, Ліверпуль наразі перебуває на другому місці з 64 балами, а Манчестер Сіті розташувався на третій сходинці з 63 очками.

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