Наставник "містян" жартома посварив Холанда за те, що у матчі 10-го туру АПЛ Ман Сіті – Саутгемптон (4:0) нападник відзначився тільки одним голом.

Черговий гол і бенефіс Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Саутгемптон – 4:0

"Я так незадоволений ним. Він забив тільки один, а не три голи. Тепер його не виключать з АПЛ через петицію, що він робот (днями в мережі завірусили жарт, що на сайті парламенту та уряду Великобританії з’явилася відповідна петиція – прим. Футбол 24). Це добре.

Очікування від нього просто захмарні. Люди очікують, що Холанд забиватиме три-чотири голи в кожному матчі. Сьогодні він також забив, чим знову нам допоміг. Крім цього, він тримає м’яч і бореться. Проти Саутгемптона Ерлінг зіграв дуже добре", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Нагадаємо, в активі 22-річного норвежця вже 20 голів за Ман Сіті у всіх турнірах. Для цього Холанду знадобилося 13 матчів.

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