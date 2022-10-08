Манчестер Сити разгромил Саутгемптон в 10-м туре АПЛ и захватил лидерство. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Подопечные Гвардиолы еще до перерыва забили дважды – авторами голов стали Канселу и Фоден. Эрлинг Холанд промолчал, однако сказал свое слово во второй половине игры.

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Но сначала забил Рияд Марез, ударом с лета замкнув пас Родри. Холанд поставил точку в матче, отправив мяч между ног киперу после ассиста Канселу. Теперь в активе Эрлинга 15 голов в АПЛ – это столько, сколько было у лучшего бомбардира Ман Сити в прошлом сезоне (Кевин де Брюйне). В общей сложности в его активе уже 20 голов в составе Манчестер Сити.

4:0 – Ман Сити набрал 23 очка и стал лидером АПЛ. У Арсенала 21 балл, а свой матч против Ливерпуля команда Александра Зинченко проведет завтра, 9 октября.