"Мы провели очень хороший матч. Несмотря на пропущенный мяч, сыграли целостно, хотя и допустили ошибки при контратаках. Не смогли проконтролировать это. К тому же мы не создали достаточно моментов для нападающих. Но это часть игры.

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У соперника были и другие моменты в последние 10 минут. Они очень быстрые. Учитывая их манеру игры в обороне, надо было останавливать их забеги, но мы этого не сделали.

У нас был лучший момент в матче, а затем мы допустили ошибку сзади, старались, но не смогли забить. Сейчас отдохнем и будем готовиться к игре в Дортмунде", – цитирует Гвардиолу BBC.

После 32-х туров АПЛ Манчестер Сити продолжает лидировать в таблице, Лидс – 10-й.

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