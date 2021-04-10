При тотальном преимуществе хозяев именно Лидсу удалось открыть счет уже после первого удара по воротам соперника.

Ман Сити пообещал игрокам сумасшедший бонус за подвиг – Зинченко и Ко могут обогатиться на десятки миллионов

В конце первого тайма гости остались в меньшинстве, чем воспользовался Ферран Торрес и выровнял положение. Сити полностью контролировал игру, но больше забить подопечным Гвардиолы не удалось. Зато команда Бьелсы перед финальным свистком сумела вырвать сенсационную победу.

Александр Зинченко провел весь матч на поле. Несмотря на поражение, украинец был одним из лучших игроков в своей команде.

Манчестер Сити сенсационно уступил Лидсу, играя тайм в большинстве – убийственный Бьелса испортил "праздник" Зинченко