Гвардиола применил серьезную ротацию, благодаря которой Александр Зинченко получил шанс проявить себя в центре полузащиты. В текущем розыгрыше АПЛ такая роскошь выпадала украинцу только раз – 40 минут против Вест Бромвича (26 января).

Манчестер Сити ожидаемо забрал мяч с первых минут, однако игроки Лидса умело закрывали опасные зоны. На 13 минуте Зичненку удалось ворваться в штрафную – неаккуратную передачу прервал Льоренте. Гости ответили острой контратакой, которую должен был завершать Бэмфорд, но не подстроился под мяч. Возле ворот Мелье начался "пожар" после углового – Торрес и Жезус дважды попали в защитников Лидса, которые бросались под удары.

"Павлинам" хватило первого же выстрела, чтобы открыть счет. На 42 минуте Элдер Кошта прошел Канселу после заброса из глубины, отдал Бэмфорду, а тот переправил на Стюарта Далласа – мяч от штанги покатился в ворота Эдерсона. Перед перерывом команда Бьелсы осталась вдесятером. Капитан Лайам Купер слишком высоко поднял ногу в подкате и едва не разбил колено Жезусу. Сначала Андре Маринер обошелся желтой, однако VAR "подсказал" выгнать центрбека.

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Манчестер Сити бросился в атаку со старта второй половины, и именно Зинченко брал на себя инициативу. Александру доверили опасный штрафной с 25 метров – прямолинейный удар в стенку. Плотный удар из-за пределов штрафной удался хавбеку значительно лучше, но Мелье сыграл надежно. Гвардиола несколько перестроил команду, выпустив Гюндогана и Фодена. Менди пошел отдыхать и "вернул" Зинченко левый фланг обороны. Впрочем, голевую атаку организовали игроки старта. Фернандиньо протащил мяч до штрафной, где защитники не накрыли ни ассистента Бернарду, ни автора точного удара Феррана Торреса. Через несколько минут Ферне снова дали слишком много пространства, и тот напугал Мелье выстрелом мимо ворот.

Манчестер Сити слишком увлекся атаками, за что поплатился в компенсированное время. Неудержимый Даллас вывалился на рандеву с Эдерсоном и вырвал победу для Лидса. Бьелса проучил Гвардиолу не феерией, а сверхэффективным футболом – два удара и два гола! Манчестер Сити завершил серию из трех победных туров подряд, однако лидерству ничего не угрожает (14 очков от МЮ). Лидс вырвался на 9 место, обойдя Арсенал и Виллу.

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