"Ми провели дуже хороший матч. Незважаючи на пропущений м'яч, зіграли цілісно, ​​хоч і припустились помилок при контратаках. Не змогли проконтролювати це. До того ж ми не створили достатньо моментів для нападників. Але це частина гри.

Манчестер Сіті – Лідс – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У суперника були і інші моменти в останні 10 хвилин. Вони дуже швидкі. З огляду на їхню манеру гри в обороні, треба було зупиняти їхні забіги, але ми цього не зробили.

У нас був найкращий момент у матчі, а потім ми припустилися помилки позаду, старались, але не змогли забити. Зараз відпочинемо і будемо готуватися до гри в Дортмунді", – цитує Гвардіолу BBC.

Після 32-х турів АПЛ Манчестер Сіті продовжує лідирувати у таблиці, Лідс – 10-й.

Манчестер Сіті сенсаційно поступився Лідсу, граючи другий тайм у більшості – вбивчий Б'єлса зіпсував "свято" Зінченка