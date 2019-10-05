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Гвардіола назвав найкращого тренера року – несподіваний вибір зіркового іспанця

12:06 185 Читать на русском
Гвардіола назвав найкращого тренера року – несподіваний вибір зіркового іспанця
Марсело Гальярдо / Diario Ole

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, кого вважає найкращим тренером у 2019 році.

"Ми повинні приділяти більше уваги футболу за океаном. Подивіться на Гальярдо в Рівері. Він робить дивовижні речі з року в рік.

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Є речі, які я не можу пояснити. Одна з таких – чому Гальярдо не визнали найкращим тренером року. Футбол існує не тільки в Європі", – цитує Гвардіолу TNT Sport.

Нагадаємо, Марсело Гальярдо працює у Рівер Плейті з 2014 року. Під його керівництвом команда з Буенос-Айреса двічі перемагала в Кубку Лібертадорес, а також ставала чемпіоном Аргентини.

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Теги
Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Рівер Плейт Рівер Плейт Марсело Гальярдо Марсело Гальярдо Світ
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