Манчестер Сити без Зинченко одержал победу над загребским Динамо – "горожане" возглавили группу Шахтера в Лиге чемпионов

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо Загреб потерпело выездное поражение от Манчестер Сити.

Хосеп Гвардиола перед матчем традиционно выражал комплименты хорватам, но стартовый состав Сити на поединок против загребского Динамо иллюстрировал истинное отношение каталонца к сопернику. В запасе остались Стерлинг, Жезус, Уокер, а Зинченко вообще не попал в заявку – вместо него вышел Мэнди. Конечно, "горожане" играли не вторым составом, но ротация лидеров намекала на желание взять гостей "малой кровью".

Правда, уже на 2-й минуте хозяева могли понести потери после жесткого подката в ноги Родри – на поле даже вынесли носилки, но испанец продолжил игру. Таким образом Динамо дало понять, что собирается играть максимально плотно и жёстко, однако Манчестер Сити это не заставило занервничать. "Горожане" быстро захватили инициативу и начали разрывать загребцев эффектными комбинациями в их штрафной, перед своими воротами не дав создать практически ничего. Динамовцы вынуждены были обороняться в течение всего первого тайма.

Сити начал создавать моменты во второй его трети. Так, на 13-й минуте должен был забивать Агуэро, которого вывели один-на-один с Ливаковичем, однако голкипер загнал аргентинца в тупик и отразил удар. После этого произошло добивание Бернарду Силвы из-за пределов штрафной – выше ворот. На 16-й португальцу опять не повезло, ведь при ударе по воротам метров с 14-ти мяч срезался с его ноги. Продолжал мазать и Агуэро, который на 20-й минуте принял передачу в штрафной, отклеился от Дилавера и мощно пробил с близкой дистанции – над перекладиной!

На 21-й расточительность "горожан" могли наказать с углового, который замкнули ударом с отскоком от газона, однако сначала Эдерсон поймал мяч, а затем хозяева вылетели в контратаку с выстрелом Гюндогана метров с 18-ти в перекладину. В следующей же атаке Давид Силва ударом из центра штрафной в дальний нижний угол замкнул передачу Менди (её немного подправил Агуэро), но мяч разминулся с каркасом ворот на считанные сантиметры! На 26-й же минуте благодаря остроумной игре пяткой в ​​исполнении Бернарду Силвы Агуэро удалось забить гол с острого угла, однако его отменили из-за гандбола португальца. Серхио не остановился, через две минуты после этого вывалившись один-на-один с Ливаковичем, но и на этот раз переиграть голкипера ему не удалось.

В последние 15 минут Динамо удалось успокоить матч. Сити продолжал держать мяч и разыгрывать комбинации в штрафной на любой вкус, а на 42-й Давид Силва даже претендовал на пенальти (который сам же и нарисовал), однако по-настоящему голевых моментов у ворот загребцев не возникало. Манкунианцы больше игрались, чем действительно обостряли ситуацию. В конце концов, на перерыв команды ушли без забитых голов.

На старте второго тайма Манчестер Сити неприятно удивил низкой эффективностью своих атак. Хозяева вообще не обостряли ситуацию на поле, хотя Динамо Загреб почти всем составом стоял перед собственной штрафной. Всё, что организовали подопечные Гвардиолы в первые 10 минут – это ряд подач и прострелов, которые для мощных хорватов не представляли никакой опасности. Пеп Гвардиола быстро понял проблему, подняв со скамейки запасных Стерлинга – это сработало практически сразу. Сити начал создавать моменты.

На 57-й минуте Рахим впервые оказался в центре внимания, замкнув передачу в штрафную неточным и слабым ударом. На 65-й же после прострела Давида Силвы на ближнюю штангу мяч в последний момент вынес на угловой один из защитников. Наконец, на 66-й после розыгрыша углового случился гол: Родри из зоны перед штрафной отдал своевременную передачу на левый край под прострел Марезу, который в касание с линии вратарской замкнул Стерлинг – 1:0! На 71-й Рахим ещё мог и пенальти заработать, упав после прорыва с левого фланга, однако и контакт был за линией, и Стоянович в мяч сыграл. После этого Сити немного притормозил.

На 70-х минутах хозяева выглядели активно, но реальных моментов у ворот Ливаковича возникало немного – можно вспомнить разве что дальний неточный удар Канселу и замыкание кросса в исполнении Агуэро, которое также голом не завершилось. Впрочем, Серхио мог отличиться на 79-й, вывалившись один-на-один с голкипером и пробив с острого угла мимо правой штанги. На 81-й же в штрафной сбили Гюндогана, после чего долго выслушивали комнату VAR – там сообщили, что пенальти не назначат. Последний реально интересный момент произошел на 86-й минуте, когда по воротам издали ударил Марез, но он не стал проблемой для Ливаковича.

Впрочем, перед самым свистком о завершении матча Манчестер Сити удалось довести счёт до более приемлемого: Стерлинг разогнал контратаку и отдал разрезную передачу на Фодена, который сблизился с голкипером и пробил точно в сетку – 2:0!

Финальный свисток зафиксировал победу Манчестер Сити, который набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу группы С. Динамо Загреб с тремя зачётными баллами в активе идёт на второй позиции, опережая Шахтер по разнице мячей.