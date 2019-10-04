Барселона нашла сенсационную замену Вальверде

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде находится на волоске от увольнения после неудачного старта сезона.

Барселона уже начала поиски преемника Вальверде, а главным претендентом на тренеський мостик "блаугранас" аргентинский телеканал TNT Sports называет наставника Ривер Плейт Марсело Гальярдо.

43-летний специалист, выигравший с Ривер Плейт клубный чемпионат мира 2019, возглавит Барселону, если Вальверде не сможет улучшить игру каталонского гранда в ближайших матчах.

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Сейчас наставник "мильйонариос" отказывается комментировать слухи о своем будущем, ведь сосредоточен на защите титула чемпиона Южной Америки. Ривер готовится к ответному матчу против Бока Хуниорс в полуфинале Кубка Либертадорес.

Контракт Гальярдо с аргентинским клубом рассчитан до 2021 года, однако он очень хотел бы поработать со своим соотечественником Лео Месси на Камп Ноу.

Вальверде вбиває Барселону