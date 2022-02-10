'Манчестер Сити не является лучшей командой мира. Лучшая команда – Челси, потому что они выиграли Лигу чемпионов. Или Ривер Плейт, который был сильнейшим в Южной Америке", – цитирует Гвардиолу Diario Olé.

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После 24 туров АПЛ Манчестер Сити лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 12 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов подопечных Пепа ожидает Спортинг.

Напомним, именно Челси минимально обыграл Манчестер Сити (1:0) в финале ЛЧ в прошлом сезоне.

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