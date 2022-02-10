Гвардиола назвал две лучшие команды мира – одна из них не представляет Европу
17:21 - Читати українською
Наставник Ман Сити Хосеп Гвардиола остается скромным.
'Манчестер Сити не является лучшей командой мира. Лучшая команда – Челси, потому что они выиграли Лигу чемпионов. Или Ривер Плейт, который был сильнейшим в Южной Америке", – цитирует Гвардиолу Diario Olé.
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После 24 туров АПЛ Манчестер Сити лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 12 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов подопечных Пепа ожидает Спортинг.
Напомним, именно Челси минимально обыграл Манчестер Сити (1:0) в финале ЛЧ в прошлом сезоне.
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