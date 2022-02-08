Полузащитник Ман Сити Джек Грилиш и его партнеры по команде Кайл Уокер и Рияд Марез стали героями резонансного видео, активно обсуждаемого в Англии.

Случайный прохожий на улице снял, как Джека Грилиша вывели из одного из баров Манчестера. Это мотивировали тем, что игрок Манчестер Сити находится в не слишком трезвом состоянии.

Это заметно на видео – другой мужчина вел хавбека сборной Англии под руки. Находившиеся рядом Кайл Уокер и Рияд Марез находились в значительно лучшем состоянии, чем их одноклубник, но тоже были не совсем трезвыми.

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Впрочем, Манчестер Сити не будет наказывать ни одного игрока. Клуб установил, что инцидент произошел около 20:00, то есть футболисты в такое время еще имеют право проводить время, где заблагорассудится. На следующей тренировке все трое занимались вместе с партнерами.

Хосеп Гвардиола роскошно отреагировал на инцидент. "Я очень расстроен, что они меня не пригласили", – заявил главный тренер "горожан" перед поединком АПЛ против Брентфорда.

К слову, это уже не первый скандал Грилиша с момента перехода в Сити летом 2021 года. Компенсация в 100 млн фунтов – рекордный трансфер английского футбола.